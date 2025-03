Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Einbrecherduo auf frischer Tat - 2503061

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden hat die Polizei am späten Samstagabend (15. März 2025) ein junges Einbrecherduo auf frischer Tat gefasst.

Folgendes war geschehen:

Im Rahmen von Ermittlungsarbeiten hatte die Polizei einen Hinweis auf einen bevorstehenden Einbruch in eine Hundepension in Hilden erhalten. Aufgrund der Erkenntnislage umstellten Kripo-Beamtinnen und -Beamte daraufhin am späten Samstagabend das betreffende Objekt an der Fuchsbergstraße. Im Rahmen des Einsatzes konnten die Kräfte dann tatsächlich gegen 22:25 Uhr eine junge Frau sowie einen jungen Mann dabei beobachten, wie sie versuchten, eine Tür zu der Hundepension aufzuhebeln.

Im Rahmen einer kurzen Nacheile konnten die Beamtinnen und Beamten das Duo kurz darauf antreffen und in Gewahrsam nehmen. Bei ihnen handelte es sich um einen 17-jährigen Wuppertaler, der schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er war in Begleitung einer 17-jährigen Hildenerin.

Die beiden mussten mit zur Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell