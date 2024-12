POL-PDNW: (Wachenheim) - ausgelöster Rauchmelder verhindert Brand

Tiefenthal (ots) - Am 18.12.2024 gegen 15:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in Tiefenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem orangefarbenen VW T-Roc die Hauptstraße in Tiefenthal in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Sie musste aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Ein weißer VW Golf, welcher direkt hinter ihr fuhr, ...

mehr