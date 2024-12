Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI GRÜNSTADT - Verkehrsunfallflucht Tiefenthal - Zeugen gesucht

Tiefenthal (ots)

Am 18.12.2024 gegen 15:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in Tiefenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem orangefarbenen VW T-Roc die Hauptstraße in Tiefenthal in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Sie musste aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Ein weißer VW Golf, welcher direkt hinter ihr fuhr, übersah dies und fuhr der Geschädigten von hinten auf. Der weiße VW umfuhr anschließend den PKW der Geschädigten und setzte seine Fahrt in Richtung Hettenleidelheim fort. Am VW Golf dürfte ein nicht unerheblicher Schaden an der Frontstoßstange entstanden sein. Am VW T-Roc entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum weißen VW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell