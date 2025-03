Polizei Mettmann

POL-ME: Blitzdiebstahl in Handyladen - Polizei fahndete per Hubschrauber - 2503060

Ratingen (ots)

In Ratingen haben am Freitag (14. März 2025) zwei bislang noch unbekannte Täter mehrere Smartphones aus einem Handyladen entwendet. Die Polizei fahndete per Hubschrauber nach dem Duo, konnte es jedoch leider nicht mehr antreffen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:05 Uhr betraten zwei mit Schals und Kapuzen vermummte Männer den Handyladen im D2-Park in Ratingen. Die beiden rissen anschließend mehrere Smartphones aus ihren Sicherheitsverankerungen in der Auslage und rannten daraufhin mitsamt ihrer Beute (Smartphones mit einem Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro) in Richtung der Fritz-Bauer-Straße davon.

Ein Mitarbeiter des Ladens alarmierte umgehend die Polizei, welche im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern auch einen Hubschrauber einsetzte. Leider konnten die beiden Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- männlich - beide etwa Anfang 20 Jahre alt - einer war etwa 1,90 Meter groß und trug einen hellblauen Kapuzenpullover - der andere war etwa 1,75 Meter groß - beide normale bis muskulöse Statur - beide mit heller Haut - die Täter sollen Deutsch mit einem arabisch klingenden Akzent gesprochen haben

Die Polizei fragt:

Wer hat die flüchtigen Täter möglicherweise beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

