POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - 2503057

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 13. März 2025, wurde eine 85-Jährige in Mettmann-Metzkausen Opfer der Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters. Mit der Bankkarte der Seniorin erbeuteten die Betrüger Bargeld. Die Polizei ermittelt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:40 Uhr erhielt eine 85-Jährige einen Anruf eines Mannes der vorgab, Mitarbeiter ihrer Hausbank zu sein. Er täuschte der Seniorin vor, dass es zu ungewöhnlichen Kontobewegungen auf dem Konto der 85-Jährigen gekommen sei. Er bot an, die Debitkarte zu sperren und erfragte hierzu die Geheimzahl. Anschließend schlug er vor, die girocard durch einen angeblich weiteren Mitarbeiter abholen zu lassen. Auch diesem Vorschlag stimmte die Seniorin zu und übergab gegen 11:15 Uhr an der Stübbenhauser Straße dem Abholer ihre Karte.

Am Nachmittag wurde die Seniorin misstrauisch und sie informierte sich persönlich bei ihrer Hausbank, die den Betrugsverdacht bestätigte und zudem angab, dass bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt seien. Die Mettmannerin alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Der Abholer der girocard kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - circa 35 bis 45 Jahre alt - schwarze kurze krause Haare - schwarzer Bart - dunkel gekleidet - südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen sowohl am Telefon als auch an der Haustür.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Geld, Schmuck oder zu Ihren Bankdaten gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

