POL-ME: Gleich zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - 2503056

Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, 13. März 2025, stellten zwei Langenfelder fest, dass ihre Motorräder, eine Ducati sowie eine Honda, aus einer Tiefgarage in Langenfeld entwendet worden waren. Die Polizei leitete Such- und Fahndungsmaßnahmen ein und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter einer Honda CRF 1100A hatte seine Africa Twin am Sonntagnachmittag, 9. März 2025, in einer Tiefgarage, die zu mehreren Mehrfamilienhäusern an der Lindberghstraße gehört, auf seinem Stellplatz abgestellt. Am Donnerstagnachmittag, 13. März 2025, stellte er den Diebstahl seiner mit einem Lenkradschloss sowie einem Felgenschloss gesicherten Honda fest. Das vier Jahre alte Motorrad mit Kennzeichen für den Kreis Mettmann (ME-) hat einen geschätzten Wert von 12.000 Euro.

Der Halter einer Ducati Monster 821 hatte sein Naked-Bike am Mittwochabend, 12. März 2025, in der gleichen Tiefgarage an der Lindberghstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen, 13. März 2025, stellte er den Diebstahl seines sechs Jahre alten Motorrades fest. Die Ducati war mit einem Kettenschloß sowie einem Felgenschloß gegen Diebstahl gesichert gewesen. Das Naked-Bike ist mit Saisonkennzeichen für den Kreis Mettmann ausgewiesen und hat einen geschätzten Wert von 8.000 Euro.

Die alarmierten Einsatzkräfte führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Motorräder zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lindberghstraße festgestellt oder kann Angaben zum aktuellen Standort der gestohlenen Motorräder machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegengenommen.

