Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr befuhren ein 65-jähriger Renault-Fahrer und ein 32-jähriger VW-Fahrer in dieser Reihenfolge die B7 am Überflieger, aus Richtung Nohra kommend um in der Folge auf der Rechtsabbiegespur Richtung Weimar, Erfurter Straße abzubiegen. An der dort befindlichen Lichtzeichenanlage kam es schließlich zum Auffahrunfall. Während der Vorausfahrende angab, dass die Ampel auf gelb umgeschaltet hatte, behauptete der Aufgefahrene, dass der 65-Jährige ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst hatte. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und sorgten für einen Personalienaustausch. Die Unfallursache konnte vorerst vor Ort nicht geklärt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell