POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau in Nordenhamer Mehrfamilienhaus verstorben +++ Polizei übernimmt Ermittlungen zur Todesursache

Delmenhorst (ots)

Nachdem ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Nordenham ausgelöst hat, rückte die Freiwillige Feuerwehr Nordenham am Dienstag, 19. November 2024, gegen 14:00 Uhr, in die Sachsenstraße aus.

Im Gebäude, in dem laut Melderegister 83 Personen wohnhaft sind, lokalisierten sie den Ursprung des Alarms in einem der oberen Stockwerke, wo es auch verbrannt roch. Auf dieser Etage verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung und fanden die 67-jährige Bewohnerin leblos vor. Die Frau wurde aus der verqualmten Wohnung geborgen und im Hausflur reanimiert. Letztendlich konnte ein alarmierter Notarzt aber nur noch ihren Tod feststellen. Die Ursache für die Rauchentwicklung war schnell ausgemacht: In der Küche der Wohnung befand sich noch Essen auf dem eingeschalteten Herd. Nach dem Lüften der Wohnung konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr abrücken.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

