POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen +++ Smartphone von Ersthelfer beschlagnahmt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 19. November 2024, 10:30 Uhr, ist ein Autofahrer in Delmenhorst von der winterglatten Straße abgekommen. Der 51-jährige Delmenhorster befuhr mit einem SUV die Stedinger Landstraße in Richtung Wesermarsch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der durch Schneefall glatten Fahrbahn ab und in Schräglage in einem Graben zum Stillstand. Am SUV entstanden Schäden in Höhe ...

mehr