POL-FR: Pkw kollidiert mit Pkw´s - Fahrerin alkoholisiert!

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am Montag, 28.04.2025, um etwa 4.30 Uhr in ein großes Kaufhaus ("Galeria Kaufhof") beim Bertoldsbrunnen in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Glasscheibe im Eingangsbereich eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. In der Filiale wurden mehrere Vitrinen eingeschlagen. Es entstand hoher Sach- und ...

mehr