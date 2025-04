Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Kaufhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am Montag, 28.04.2025, um etwa 4.30 Uhr in ein großes Kaufhaus ("Galeria Kaufhof") beim Bertoldsbrunnen in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Glasscheibe im Eingangsbereich eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. In der Filiale wurden mehrere Vitrinen eingeschlagen. Es entstand hoher Sach- und Diebstahlschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 4221 zu melden.

oec

