POL-LDK: Trickdieb unterwegs + Mercedes touchiert + ausgewichen, Reifen geplatzt

Wetzlar -Trickdieb unterwegs

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hasenpfad" wurde am Montagnachmittag (28.04.2025) eine Wetzlarerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen im Haus aufgrund eines Wasserrohrbruchs untersuchen zu müssen betrat der Unbekannte gegen 14:00 Uhr die Wohnung. Dort fragte er die Seniorin nach der Möglichkeit Geld zu wechseln, weshalb die Frau ihre Geldbörse hervorholte. Anschießend forderte er sie auf, die Wasserhähne im Bad und der Küche aufzudrehen. Diesen unbeobachteten Moment nutze der falsche Handwerker, schnappte sich die Geldbörse und flüchtete aus der Wohnung. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit rund 150 Euro beziffert. Wer hat den 180 cm großen Unbekannten mit kurzen Haaren gesehen? Er wird als sehr kräftig beschrieben. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (06441) 918 zu melden.

Wetzlar: Mercedes touchiert

Auf dem LIDL-Parkplatz am Hörnsheimer Eck stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten grauen A-Klasse Benz und verursachte einen 1.500 Euro teuren Schaden an der hinteren linken Stoßstange. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Wer hat den Unfall am Freitag (25.04.2025) zwischen 19:05 Uhr und 19:30 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Aßlar-Bechlingen: ausgewichen, Reifen geplatzt

Der Fahrer eines Hondas war gestern Abend (28.04.2025) auf der L3376 von Bechlingen in Richtung Breitenbach unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm im Kurvenbereich, offenbar auf seiner Fahrspur, gegen 19:05 Uhr, ein weißer Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden wich der 52-Jährige mit seinem Auto aus. Der Honda kam nach rechts auf die Bankette, wodurch beide Reifen des blauen Jazz platzten. Der Schaden an den Reifen beläuft sich auf 1.000 Euro. die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

