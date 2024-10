Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Schortens unterwegs und kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 38-Jährigen ein

Schortens (ots)

Am 07.10.2024 kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte gegen 17:00 Uhr einen grauen Pkw der Marke VW in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens und stellten dabei fest, dass die 38-jährige Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Die Wilhelmshavenerin räumte den Konsum von THC-Produkten zudem ein, so dass die Anordnung einer Blutprobenentnahme folgte sowie die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.

