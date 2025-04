Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Malergeschäft eingestiegen + Gartengeräte geklaut

Dillenburg (ots)

Herborn-Seelbach: in Malergeschäft eingestiegen

Einen Einbruch in sein Malergeschäft meldete der Eigentümer am Samstagmittag (26.04.2025), gegen 12:00 Uhr, der Herborner Polizei. Unbekannte hatten eine Metalltür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes im Kellergeschoss aufgehebelt und aus einem Lagerraum und der angrenzenden Garage mehrere Werkzeuge und ein Stromaggregat geklaut. Der Schaden wird mit 3.500 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Gewenn" aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Gartengeräte geklaut

Auf Werkzeug, Elektrogeräte und sonstige Dinge hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in eine Gartenhütte abgesehen. Zwischen dem 16.04.2025, 16:00 Uhr und Sonntag (27.04.2025), 12:00 Uhr begaben sich die Unbekannten auf das Gartengrundstück in der Verlängerung des Feldwegs zur Straße "Auf dem Görge" und brachen die dortige Hütte auf. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

