Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zahlstreit endet mit Sachbeschädigung + Diebe haben es auf Bargeld abgesehen

Dillenburg (ots)

Hohenahr-Erda: Zahlstreit endet mit Sachbeschädigung

Nach einem Zahlstreit in einem Bus, trat ein bisher Unbekannter mehrfach in Richtung des Fahrers, verfehlte ihn jedoch. Im Anschluss riss der Fahrgast am rechten Scheibenwischer des Buses und beschädigte diesen. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Vorfall gestern Abend (23.04.2025), gegen 20:10 Uhr, an der Bushaltestelle am Rathausplatz mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrgast geben, der nach dem Streit zu Fuß in Richtung Hohensolms lief, geben? Er hatte eine schmale Figur, wird als 40 bis 45 Jahre beschrieben und trug eine kurze Camouflage-Hose. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- Hermannstein: Diebe haben es auf Bargeld abgesehen

Zwischen Dienstagabend (22.04.2025), 21:00 Uhr und Mittwochmorgen (23.04.2025), 09:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Imbiss auf dem OBI-Parkplatz im Dillfeld. Sie durchwühlten das Innere des Imbisses und stahlen aus einer Kasse 160 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

