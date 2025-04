Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Driedorf-Münchhausen: Polizei codiert Fahrräder auf dem Dreschhallenmarkt - Telefonische Anmeldung erforderlich

Dillenburg (ots)

Driedorf-Münchhausen:

Am 09. Mai 2025, in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr codiert die Polizei Rahmen von Fahrrädern auf dem Dreschhallenmarkt in der Ulmtalstraße 16 bei der dortigen Feuerwehr.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel (06443) 8303-27 während der Geschäftszeiten erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus einer Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und/oder aufgefunde Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtige Hinweise!

- Die Codierung ist für Sie kostenlos.

- Zum Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit.

- Sollte ein Termin vereinbart worden sein, erscheinen Sie zu diesem pünktlich.

- Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben.

- Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

- Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.

- Job- und Leasingräder nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

