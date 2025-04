POL-LDK: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall und mehreren Anzeigen + Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht + Audi mit Einkaufswagen beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Eschenburg-Hirzenhain: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall und mehreren Anzeigen

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten Polizisten der Biedenköpfer Station gestern Nachmittag (22.04.2025), gegen 15:30 Uhr, am Ortsausgang Gönnern einen schwarzen VW an dem offenbar entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten wendeten ihren Funkwagen und entschlossen sich den Polo-Fahrer zu kontrollieren.

Dieser ignorierte die Anhaltesignale der Ordnungshüter, trat aufs Gas und flüchtete in Fahrtrichtung Dillenburg. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Unbekannte beschleunigte seinen VW selbst im Kurvenbereich der L3042 in Richtung Dillenburg auf bis zu 120 km/h. Aufgrund der rasanten Fahrweise des Polo-Fahrers vergrößerten die Beamten den Abstand und hielten Sichtkontakt.

Am Ortsausgang Hirzenhain-Bahnhof geriet der Polo in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Kia. Der graue Sportage wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen. Erst 300 Meter hinter der Unfallstelle stoppte der demolierte VW. Die Polizisten stellten den Unfallfahrer.

Der aus Biedenkopf stammende 18-Jährige blieb unverletzt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem hatte er entstempelte Kennzeichen an dem abgemeldeten Polo angebracht und diesen, vermutlich ohne das Wissen des Besitzers, genommen und gefahren. Auf den Polo-Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Der 56-jährige Kia-Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 55-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden wird mit 20.000 Euro beziffert.

Aßlar-Werdorf: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag (17.04.2025) war ein Radfahrer in der Hauptstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Bike auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Ehringshausen. In Höhe der Hausnummer 20 stürzte er offenbar und verursachte mit der Lenkstange seines Fahrrads einen Schaden an einem geparkten Toyota. Die Reparatur an der rechten Seite des weißen Aygo wird 1.500 Euro kosten. Zeugen, die den Sturz zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Biker geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Audi mit Einkaufswagen beschädigt

Offenbar mit einem Einkaufswagen stieß ein Unbekannter zwischen 18:35 Uhr und 18:52 Uhr am vergangenen Donnerstag (17.04.2025) gegen einen auf dem Ikea-Parkplatz in der Hermannsteiner Straße abgestellten grauen A6. Der Schaden an der Front wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

