Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in TipWin eingedrungen + in Bäckerei eingebrochen + Passanten melden Schussgeräusche + Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Dillenburg (ots)

Sinn- in TipWin eingedrungen

Zwischen dem 17.04.2025, 18:00 Uhr und der, 18.04.2025, 06:45 Uhr hebelten Unbekannte ein Seitenfenster der Sportsbar in der Herborner Straße auf und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe aus den Automaten. Der Schaden am Fenster wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar-Hermannstein: in Bäckerei eingebrochen

Auf die Kasse hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in eine Bäckerei offenbar abgesehen. Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag (17.04.2025) und 03:30 Uhr am Samstag (19.04.2025) brachen sie die Eingangstür auf um in die Bäckerei zu gelangen. Samt Kasse mit Wechselgeld flüchteten die Diebe. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dammstraße aufgefallen sind, werden gebeten die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

Wetzlar: Passanten melden Schussgeräusche

Schussgeräusche in der Innenstadt wurden der Polizei an Sonntagabend (20.04.2025) gegen 22:25 Uhr gemeldet. Sofort rückten Streifen der Wetzlarer Station aus. In der Grünanlage zwischen der Hausertorstraße und der Lahn trafen die Beamten einen 18-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe an. Der Wetzlarer hatte offenbar mehr als ein Duzend mal die Waffe abgefeuert. Die Polizisten stellten die Pistole sicher. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Braunfels- Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Rund 160 Euro Bargeld stahlen Unbekannte bei ihrem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Am Kurpark". Sie brachen ein Fenster auf und kletterten durch dieses in die Geschäftsräume. Dort durchwühlten sie einen Lagerraum und stahlen das Bargeld aus einer Kasse. Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind zwischen Donnerstag (17.04.2025), 18:00 Uhr und Montag (21.04.2025), 12:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bekleidungsgeschäfts aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell