POL-OG: Offenburg - Pedelec entwendet, Dieb erwischt

Offenburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 1 Uhr hat ein Mann sein Pedelec mittels einem Faltschloss an ein Verkehrszeichen in der Gerberstraße angeschlossen. Als der Besitzer des Zweirads gegen 1 Uhr zur Örtlichkeit zurückkam, musste er feststellen, dass das Fahrrad entwendet worden war. Aufgrund eines verbauten Ortungsgerätes konnte das Fahrrad im Bereich einer Unterkunft an der Straße "Am Sägeteich" ausfindig gemacht werden. Während eine Polizeistreife den vorderen Bereich der Örtlichkeit absuchte, traf der 45-jährige Eigentümer des Zweirads im hinteren Bereich auf einen 34-Jährigen, der sein Pedelec mit sich führte. Er konnte den sich wehrenden Dieb, der sich bei dem Gerangel leicht verletzte, bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. /ph

