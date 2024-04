POL-FR: Rheinfelden: Mann mutmaßlich stark betrunken mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurden bei der Polizei bislang vier Fahrraddiebstähle angezeigt. Am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 18.50 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer in der Spitalstraße / Ecke Teichstraße. Der Diebstahlschaden beträgt über 5.000 Euro. Auch am ...

