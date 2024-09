Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Leicht verletze Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der K3763. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 23-Jährige gegen 14:40 Uhr mit ihrem Rennrad die K3763 von Bühl in Richtung Baden-Baden, um an der nächsten Möglichkeit auf den links verlaufenden Radweg überzuwechseln. Die 23-Jährige machte offenbar rechtzeitig mittels Handzeichen auf ihr Abbiegevorhaben aufmerksam und dürfte verkehrsbedingt zum Stehen gekommen sein. Dabei soll ein 82-jähriger Mercedes-Lenker der Fahrradfahrrein aufgefahren sein, so dass diese zu Fall kam. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

