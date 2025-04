Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Illegales Fahrzeugrennen und weitere Verkehrsverstöße an Karfreitag

Wörrstadt (ots)

Anlässlich des starken Reiseverkehrs zum Osterwochenende hin, führte die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Karfreitag, neben der üblichen Verkehrsüberwachung auch eine zivile Streife durch, um Verkehrssünder festzustellen.

Am Morgen gegen 08:20 Uhr stellten die Beamten einen italienischen Lastkraftwagen bei Alzey auf der A61 fest. Der 60 jährige italienische Fahrzeugführer wollte über 20 Tonnen Klimaanlagen von Nordrhein-Westfalen nach Rom transportieren. Hierbei missachtete er das gesetzliche Feiertagsfahrverbot für LKW's und musste seine Fahrt auf einem naheliegenden Autobahnparkplatz unterbrechen. Auf ihn und seine Firma wartet nun ein Bußgeld.

Um 16:22 Uhr stellte die so genannte Provida-Streife einen 30 jährigen französischen Porsche-Fahrer am Autobahnkreuz Alzey auf der A63 fest. Der Porsche viel den Beamten zunächst auf, da er mit über 180 km/h auf einer Sperrfläche mehrere Verkehrsteilnehmer überholte. Bei seiner Fahrt in Richtung Mainz wurde er im Bereich von 130 km/h in der Spitze mit einer Geschwind von 208 km/h festgestellt. In der anschließenden Kontrolle rechtfertigte der Porsche-Fahrer seinen Fahrstil als "Spiel". Spielerisch leicht kam er allerdings nicht aus der Kontrolle. Auf den Fahrer wartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro fällig.

Trauriger Höhepunkt waren anschließend zwei PKW-Fahrer aus Mainz. Diese befanden sich gegen 17 Uhr auf der Fahrt zu einer Hochzeitsfeier in der Pfalz.

Die Anfahrt dorthin nutzten die 21 und 19 jährigen Fahrzeugführer, um die höchstmögliche Geschwindigkeit auf der A63 zu erreichen. Dies lag in der Spitze bei ca. 230 km/h.

Hierbei fuhren beide mit sehr geringem Sicherheitsabstand hintereinander und gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise. In Höhe der Ausfahrt Wörrstadt kam es hierbei beinah zu einem Verkehrsunfall, da der 21 jährige nach einem Bremsvorgang seines 19 jährigen Vordermanns nur noch durch ein starkes Ausweichen eine Kollision verhindern konnte.

Durch die Polizei konnten beide Fahrer kontrolliert werden. Ihre gefährliche Fahrweise hatte unmittelbare Folgen. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren, wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, wurden beiden Fahrern der Führerschein eingezogen, sodass mit der Polizeikontrolle die Fahrt beendet war.

Bezüglich der Fahrweise bittet die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim um Hinweise von Zeugen unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail Adresse.

