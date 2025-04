Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten PKW mit Wohnanhänger

Welgesheim - A61 (ots)

Am Karfreitag kurz nach 12 Uhr Mittag kam es auf der A61, in Höhe Welgesheim, zu einem Verkehrsunfall, mit einem alleinbeteiligten PKW mit Wohnanhänger.

Der 55 jährige Fahrzeugführer aus Bingen am Rhein fuhr mit seinem Gespann von Bingen aus kommend in Richtung Ludwigshafen.

Durch eine Bodenwelle löste sich die Anhängerkupplung und der Wohnanhänger rollte von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Dort kam er nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Am Wohnanhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro und am Verkehrsschild von 1.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für ca. eine halbe Stunde gesperrt, wodurch ein Rückstau von ca. fünf Kilometern entstand.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell