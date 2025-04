Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: geschlagen und beleidigt + Vandalen an der Bushaltestelle + Autoscheiben an Golf eingeschlagen + Vier Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Donsbach - geschlagen und beleidigt

Offensichtlich grundlos beleidigten und schlugen sechs Jugendliche einen 17-Jährigen auf dem Donsbacher Sportplatz. Der Jugendliche war am Dienstag (15.04.2025) zum Trainieren dort, als die Unbekannten auf ihn zukamen, ihn zunächst beleidigten und im weiteren Verlauf auf ihn einschlugen. Einer aus der Gruppe heraus schubste den Jungen zu Boden. Dort liegend schlug die Gruppe mit einem Ast auf den 17-Jährigen ein. Er trug eine Platzwunde am Kopf davon, die im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Wer hat den Vorfall zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr mitbekommen? Wem ist die Gruppe Jugendliche im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Am Alteroth" oder im Ortsbereich Donsbach aufgefallen? Die Angreifer waren ca. 18 Jahre alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß. Sie trugen Jeans und Pullover. Laut Zeugenangaben waren sie syrischer, arabischer und afghanischer Abstammung. Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Mittenaar-Bicken- Vandalen an der Bushaltestelle

Unbekannte zerstörten im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr am Montag (14.04.2025) und 06:15 Uhr am Dienstag (15.04.2025) einen Teil der Verglasung an der Bushaltestelle an der Johann-Heinrich-Alsted Schule. Zunächst rissen die Vandalen einen Mülleimer aus der Verankerung und warfen diesen offenbar in das Sicherheitsglas der Haltestelle. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2.000 Euro. Wem sind in der Alstedstraße verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Autoscheiben an Golf eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug sämtliche Scheiben eines in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten VW ein. Der Schaden an dem grauen Golf beläuft sich auf 1.000 Euro. Der Vandale wurde beobachtet und durch einen Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchtete der schwarz gekleidete Mann mit kurzer Hose und Kapuze. Wer hat den Vandalen gegen 22:50 Uhr gesehen und kann Hinweise zu dessen Identität geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Greifenstein-Beilstein: Vier Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Vier Leichtverletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden sind nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (16.04.2025) zu beklagen. Eine 51-jährige Renault-Fahrerin war gegen 13:23 Uhr auf der L 3046 von Merkenbach in Richtung Beilstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem weißen Megane auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden schwarzen Mazda 6 eines 37-Jährigen zusammen. Der aus Herborn stammende 37-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer und die Renault-Fahrerin verletzen sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L3046 voll gesperrt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

