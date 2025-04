POL-LDK: Wetzlar: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Dillenburg (ots) - Hohenahr-Hohensolms- Schuppen aufgebrochen Zwischen 19:30 Uhr am Montag (14.04.2025) und 06:50 Uhr am Dienstag (15.04.2025) brachen Unbekannte einen Schuppen in der Feldgemarkung "Zimmermannsacker" auf. Aus dem Inneren stahlen sie eine Kettensäge und einen 10 Liter Kanister mit Öl. Der Schaden wird mit 275 Euro beziffert. Hinweise erbittet die ...

