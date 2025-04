POL-LDK: zwei Einbrüche in einer Straße + Hund beißt zu + 28-Jähriger versucht zu flüchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar- zwei Einbrüche in einer Straße

Gleich zweimal schlugen Diebe zwischen Samstag (12.04.2025) und Sonntag (13.04.2025) im Gotenweg zu. In beiden Fällen brachen die Unbekannten ein Fenster der Einfamilienhäuser auf und drangen durch diese in die Häuser ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Neben Schmuck und Bargeld stahlen sie eine weitere noch unbekannte Anzahl an Wertgegenständen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und fragt: Wem sind zwischen 18:15 Uhr und 09:35 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gotenwegs aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu melden.

Wetzlar- Hund beißt zu

In einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Wetzlarer Polizei. Am Freitag (11.04.2025) trafen gegen 10:45 Uhr, zwei Hundebesitzer am Neustädter Platz aufeinander. Der American Bully XL einer 20-Jährigen riss sich offenbar los und rannte in Richtung einer 53-Jährigen und ihrem Pekinesen, den sie auf dem Arm hielt. Der Hund sprang die 53-jährige Wetzlarerin an, die daraufhin zu Boden stürzte und sich verletzte. Der American Bully verbiss sich in dem Pekinesen, der verletzt in einer Tierklinik versorgt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere wird nach einer Person mit Kinderwagen gesucht, die der American Bully ebenfalls versucht haben soll, anzuspringen. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Greifenstein-Allendorf: 28-Jähriger versucht zu flüchten

Eine kurze Verfolgungsfahrt lieferte sich ein 28-Jähriger am Samstagabend (12.04.2025) mit der Polizei. Diese rückten an, nachdem den Beamten gegen 22:35 Uhr, lärmende Personen auf dem Schulgelände der Grundschule Ulmtal in der Bahnhofstraße gemeldet wurden. Bei Eintreffen der Polizisten raste ein Audi davon. Sofort nahmen sie die Verfolgung durch Allendorf auf. Kurze Zeit später hielt der 28-jährige Fahrer seinen A3 an und türmte zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Ermittler ihn fest. Der aus einem Greifensteiner Ortsteil stammende Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,2 Promille. Aus seinem Fahrzeug drang starker Cannabisgeruch. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs brachte mehrere Gramm Cannabis-Blüten hervor. Für den Fahrer folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Wohnungsdurchsuchung, bei der kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden wurde. Der 28-Jährige klagte über Schulterschmerzen, woraufhin er zur weiteren Abklärung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

