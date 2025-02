Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Täterfestnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots)

Am 15.02.2025 gegen 20:35 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Wetter in der Poststraße eingebrochen. Zwei Täter gelangten durch eine Balkontür ins Gebäude. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei über unbekannte Personen in dem Einfamilienhaus. Bei der Durchsuchung des Hauses konnte eine männliche Person festgenommen werden. Ein weiterer Täter ist flüchtig. Genaue Angaben zur Tatbeute können derzeit nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

