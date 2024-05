Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Räuber?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Profilfoto aus einem sozialen Netzwerk sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Raub. Am Freitag, 24. November 2023, verabredete sich ein 40 Jahre alter Gelsenkirchener mit einem Mann, den er zuvor im Internet kennengelernt hatte, sowie mit einem weiteren ihm unbekannten Mann bei sich zuhause in der Wohnung. Als die Bekanntschaft einen Augenblick lang alleine in einem Zimmer war, nahm diese das Portemonnaie und das Handy des 40-Jährigen an sich. Als der Gelsenkirchener sein Eigentum von dem Mann zurückforderte, wurde er von ihm geschubst und geschlagen. Danach flüchteten die Bekanntschaft zusammen mit der weiteren unbekannten Person aus der Wohnung.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/134786

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell