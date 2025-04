POL-LDK: Benz aufgebrochen + Kupferdiebe am Umspannwerk + Blitzeinbruch im Rewe zielt auf Zigaretten + Mann bei Unfall tödlich verletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Sinn: Benz aufgebrochen

Aus einem Einkaufskorb der auf dem Rücksitz eines Mercedes stand stahlen Diebe eine Geldbörse samt Inhalt. Zuvor hatten sie die hintere linke Seitenscheibe des auf dem Friedhofparkplatz stehenden Mercedes eingeschlagen um in das Auto zu greifen. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- Kupferdiebe am Umspannwerk

In der Nacht von Mittwoch (09.04.2025) auf Donnerstag (10.05.2025) drangen Unbekannte auf das Gelände der EAM am Umspannwerk ein. Dort stahlen sie mehrere Kupferschienen aus einem Verteilerschrank. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 850 Euro. Wem sind zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Umspannwerks "Am Trauar" aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Münchholzhausen: Blitzeinbruch im Rewe zielt auf Zigaretten

Am frühen Freitagmorgen (11.04.2025) rückte der Rewe-Markt in der Straße "Schattenlänge" in Münchholzhausen in den Fokus unbekannter Diebe. Gegen 01:05 Uhr drangen die Täter gewaltsam über die Eingangstür ein und lösten den Einbruchalarm aus. Sofort machten sie sich an den Zigarettenbehältnissen zu schaffen. Sie ließen Zigaretten im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 2.000 Euro. Die Polizei geht derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Wem sind zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Solms-Albshausen: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Auf der Kreisstraße 828 kam es heute Vormittag (11.04.2025), gegen 10:40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Roller-Fahrer mit seinem Motorroller aus einem Feldweg auf die Kreisstraße ein und prallte dort mit einem aus Richtung B49 kommenden VW Polo zusammen. Der Roller-Fahrer erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Angehörigen konnten bisher noch nicht verständigt werden. Der Unfallort blieb bis etwa 14:10 Uhr gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

