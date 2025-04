Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: eingebrochen + von der Fahrbahn abgekommen

Dillenburg (ots)

Hohenahr-Großaltenstädten: eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 01.04.2025, 17:00 Uhr und Mittwochmorgen (09.04.2025), 09:00 Uhr brachen Unbekannte in ein leerstehendes Haus in der Straße "Haus am Walde" ein. Mit einem Stein warfen die Diebe ein Fenster ein und drangen in das Gebäude ein. Aus dem Inneren stahlen sie mehrere Lampen. Zudem schraubten sie zwei Metalllampen von der Außenfassade ab und ließen diese mitgehen. Der entstandene Schaden wird insgesamt mit 250 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- von der Fahrbahn abgekommen

Ein 32-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall auf der L 3451 leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der aus Wetzlar stammende Mann war gestern (09.04.2025) gegen 18:55 Uhr mit seinem blauen Opel von Wetzlar in Richtung A45 unterwegs. Zwischen Leica und der Anschlussstelle Süd kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sein Opel wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell