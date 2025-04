Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schuppen aufgebrochen + Kia beschädigt + Bronzetafel gestohlen + Mofa geklaut

Dillenburg (ots)

Hohenahr-Hohensolms- Schuppen aufgebrochen

Zwischen 19:30 Uhr am Montag (14.04.2025) und 06:50 Uhr am Dienstag (15.04.2025) brachen Unbekannte einen Schuppen in der Feldgemarkung "Zimmermannsacker" auf. Aus dem Inneren stahlen sie eine Kettensäge und einen 10 Liter Kanister mit Öl. Der Schaden wird mit 275 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Haiger-Seelbach: Kia beschädigt

Auf dem Parkplatz der Bäckerei am Kalteiche-Ring beschädigte ein Unbekannter am Freitag (11.04.2025) einen Kia. Beim Ein- oder Ausparken streifte er den weißen Rio am Kotflügel hinten rechts und hinterließ einen 300 Euro teuren Schaden. Wer hat den Zusammenstoß zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen- Bronzetafel gestohlen

Unbekannte stahlen eine Bronzetafel am Bergwerk Stollenmundloch in der Wetzlarer Straße. Zwischen dem 01.12.2024 und dem 15.03.2025 hebelten sie die Tafel aus der Wandverankerung. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Der Diebstahl wurde erst gestern (15.04.2025) zur Anzeige gebracht. Wer kann Hinweise zum Verbleib der 90 x 50 cm großen Bronzetafel geben? Wer kann den Tatzeitraum einschränken? Wem sind möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der ehemaligen Eisenerzmine aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- Mofa geklaut

Auf ein weiß/rotes Mofa hatten es Diebe am Dienstag (15.04.2025) abgesehen. Zwischen 05:40 Uhr und 07:30 Uhr stahlen sie die Yamaha Aerox vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Drei Stämme" und flüchteten samt dem 800 Euro teuren Zweirad. An dem Mofa befand sich kein Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

