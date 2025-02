Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Zusammenstoß beim Abbiegevorgang

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.02.), gegen 19 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder BMW-Fahrer die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Ein weiterer Pkw-Fahrer - ebenfalls aus Bad Hersfeld - war zur gleichen Zeit mit seinem VW-Tiguan auf dem linken Fahrstreifen der beiden Abbiegespuren ebenfalls in Richtung Sorga unterwegs. Beide Fahrzeugführer stoppten verkehrsbedingt an der Ampel der sogenannten LOMO-Kreuzung. Als beide Verkehrsteilnehmer wieder anfuhren, kollidierten diese aus bislang unklarer Ursache. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Niederaula. Am Donnerstag (06.02.), gegen 6.10 Uhr, befuhren ein 53-jähriger Opel-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 25-jähriger BMW-Kombi-Fahrer aus Niederaula die B 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. Der Opel-Fahrer wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig setzte der nachfolgende BMW-Fahrer zum Überholen an und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 53-Jährige sowie eine 57-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

