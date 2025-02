Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Fulda (ots)

Gersfeld. In der Zeit von Montag (13.01.) bis Donnerstag (06.02.) entwendeten unbekannte Täter in der Rommerser Straße eine Kupferdachrinne einer Gartenhütte. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

