Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kettensäge geklaut + Opel Astra touchiert + Diebstahl an der Talbrücke Onsbach

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Kettensäge geklaut

Aus einer Garage in der Nixböthestraße stahlen Unbekannte eine Kettensäge. Bereits zwischen dem 05.04.2025, 08:00 Uhr und dem 06.04.2025, 13:15 Uhr stahlen sie die Stihl M500. Die Diebe griffen vermutlich durch ein Fenster in die Garage, welches vom Nachbarhaus zu erreichen ist und flüchteten samt der 1.000 Euro teuren Säge. Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Herborn-Hörbach: Opel Astra touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unfallfahrer einen Opel. Der Besitzer hatte seinen Astra am Samstag (12.04.2025), gegen 18:00 Uhr, in der Schulberg Straße in Fahrtrichtung zur Herborner Straße am linken Fahrbahnrand, entgegengesetzt der Fahrtrichtung abgestellt. Als er am Sonntag (13.04.2025), um 15:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den grauen Astra gestoßen und fuhr davon, ohne sich um den 4.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Aufgrund der Schäden gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallfahrer einen Lkw oder ein Fahrzeug mit größerem Anhänger fuhr. Wem ist im Unfallzeitraum etwas aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Sinn-Katzenfurt: Diebstahl an der Talbrücke Onsbach

Am Wochenende machten sich Unbekannte an einer Baumaschine an der Talbrücke Onsbach an der A45 zu schaffen. Zwischen 15:00 Uhr am Freitag (11.04.2025) und 06:00 Uhr am Montag (14.04.2025) montierten sie Bedienelemente eines Straßenfertigers ab. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen auf der Baustelle gesehen oder beobachtet haben, als sich die Diebe an dem grünen Straßenfertiger des Herstellers Vögele zu schaffen gemacht haben, melden sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033 7043-5010.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell