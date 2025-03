Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht!

Heidelberg (ots)

Nachdem es am Mittwoch gegen 21:15 Uhr in der Straße "Am Fürstenweiher" zu einem Unfall zwischen einem Pedelec- und einem noch unbekannten E-Scooter-Fahrer gekommen sei, sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Die beiden Verkehrsteilnehmer seien sich im Bereich der Steinbachhalle begegnet. Um eine Kollision zu verhindern, habe der 45-Jährige ein Ausweichmanöver durchführen müssen, wobei er gestürzt sei. Im Anschluss habe der Unbekannte nach dem Wohlergehen des 45-Jährigen gefragt. Da der Verunfallte zunächst keine Verletzungen geltend machte, setzte der E-Scooter-Fahrer seine Fahrt fort. Wenig später musste der 45-Jährige doch aufgrund schwerer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun nach dem E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell