POL-MA: Hockenheim/BAB6: In die Leitplanken geprallt - eine Person leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/BAB6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der A 6 bei Hockenheim ist ein 32-jähriger VW-Fahrer in die Leitplanken geprallt und wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 32-Jährige gegen 10.30 Uhr mit seinem VW E-Auto auf der mittleren Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs. Als direkt vor ihm ein Lastwagen auf die mittlere Fahrspur wechselte, musste der 32-Jährige nach links ausweichen. Dabei prallte sein Fahrzeug in die Mittelleitplanken und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Hierbei zog sich der Fahrer des VW Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der oder die Fahrerin des Lastwagens fuhr anschließend einfach weiter.

Der VW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf sowie zum flüchtigen Lastwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

