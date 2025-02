POL-BOR: Gescher - Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Garbenstraße; Tatzeit: zwischen 26.02.2025, 16.00 Uhr, und 27.02.2025, 17.20 Uhr; In ein Haus einbrechen wollten Unbekannte an der Garbenstraße in Raesfeld. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag hebelten die Einbrecher an der Seitentür eines Einfamilienhauses. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand - in das Haus gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. ...

