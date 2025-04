Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: blauer Dacia gesucht + Unfallfahrer flüchtet + Spiegelunfall + ausgewichen- 10.000 Euro Schaden

Dillenburg (ots)

Dillenburg: blauer Dacia gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nixböthestraße sucht die Polizei nun nach einem blauen Dacia. Zeugen hatten am 15.04.2025, gegen 08:00 Uhr, beobachtet, wie der Dacia einen in Höhe der Hausnummer 34 geparkten VW touchierte und im Anschluss in Richtung Rewe-Einkaufsmarkt flüchtete. Die Reparatur des schwarzen VW Sportsvan an der linken Fahrzeugseite wird 1.200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Greifenstein-Nenderoth: Unfallfahrer flüchtet

Vermutlich beim Wenden stieß ein Unbekannter gegen das Fallrohr einer Regenrinne und den Sockel eines Hauses an der Einmündung zur Schmiedegasse Ecke Hauptstraße und verursachte einen 100 Euro teuren Schaden. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte davon. Wer hat den Unfall am Donnerstag (24.04.2025) gegen 18:33 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem vermutlich roten Unfallfahrzeug mit steiler Heckklappe geben? Dieses müsste an der Heckscheibe beschädigte sein. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar-Garbenheim: Spiegelunfall

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch (23.04.2025) auf der Kreisstraße aus Richtung Wetzlar kommend in Richtung Lahnau. In Höhe der Hausnummer 70 touchierte er den linken Außenspiegel eines in einer Parklücke abgestellten grauen VW Passats und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer in seinem Mini. Hinweise zu diesem und seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Solms-Oberbiel: ausgewichen- 10.000 Euro Schaden

Gestern Vormittag (24.04.2025) war ein 31-Jähriger mit seinem VW auf der B49 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Gießen unterwegs. Er fuhr auf der rechten der beiden Fahrspuren. Kurz vor der Anschlussstelle Solms verengten sich die beiden Fahrspuren auf eine Fahrspur. Der links neben ihm fahrende Autofahrer zog plötzlich nach rechts. Der aus dem Wetteraukreis stammende VW-Fahrer zog nach rechts um einen Zusammenstoß mit dem die Fahrspur wechselnden Auto zu vermeiden. Dabei stieß er gegen die rechte Schutzplanke. Sein grauer ID.4PRO wurde über die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 10.000 Euro. Nun wird nach dem bislang unbekannten Auto-Fahrer, der die Spur wechselte, gesucht. Er war vermutlich in einem dunklen Mercedes C-Klasse Kombi mit GI-Kennzeichen unterwegs. Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Unfall gegen 10:15 Uhr auf der B49 in Höhe Oberbiel mitbekommen? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell