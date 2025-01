Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Insheim - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

A65/AS Insheim (ots)

Ein 60 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug am Montagabend (06.01.2025, 17.10 Uhr) bei Insheim von der Einfädelungsspur auf die A65 (Fahrtrichtung Ludwigshafen) auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs. Dabei kollidierte der Mann mit einem blauen Mazda, der von einem 73-jährigen Mann aus Herxheim geführt wurde. Weil eine nachfolgende 63-Jährige die Situation zu spät erkannte, fuhr sie in der Folge dem blauen Mazda auf. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 73-Jährige Platzwunden sowie Schmerzen im Brustbereich, die 63 Jahre alte Skodafahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß eine Fraktur im Brustkorb zu. Beide kamen in ein Krankenhaus. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell