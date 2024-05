Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nach Geldwechsel stimmt Kasse nicht mehr

Neustrelitz/Neubrandenburg (ots)

Geldwechselbetrüger unterwegs: In einem Geschäft in Neustrelitz hat ein Mann eine Angestellte gebeten, ihr mehrere 100-Euro-Scheine in kleinere Banknoten einzutauschen. Erst wollte er 50-er-Scheine, dann wollte er das Geld doch lieber kleiner ausgezahlt haben. Die Frau hat das Wechseln irgendwann beendet. Durch das ganze Hin und Her und die ständige Ablenkung durch den Täter fehlten am Ende mehrere hundert Euro in der Kasse.

Nur etwa eine Stunde später ist höchstwahrscheinlich der selbe Mann in Neubrandenburg mit dieser Masche in einem Geschäft in Neubrandenburg aufgefallen. Auch dort hat er die Verkäuferin in ein belangloses Gespräch verwickelt und wollte seine Scheine immer noch kleiner gewechselt haben. Auch diese Aktion wurde beendet. In dem Fall trat für das Geschäft nach aktuellem Stand kein Verlust ein.

Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hatte einen auffälligen Bauchansatz und recht kurze schwarze Haare sowie einen kurzen Bart, der die gesamte Kinnpartie umfasst. Außerdem hatte er einen schmalen Oberlippenbart. Vom Phänotyp her wird er als arabisch aussehend beschrieben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch in weiteren Geschäften der Region mit seiner Masche aktiv sein könnte. Daher bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit bei Geldwechsel-Bitten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224 oder an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224.

