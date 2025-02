POL-PPWP: Ungeduld führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) - Ihre Nervosität hat eine Ladendiebin am Montagmorgen verraten. Die 46-Jährige fiel kurz nach 8 Uhr in einem Supermarkt in der Friedenstraße auf, weil sie beim Bezahlen der Waren, die sie aufs Kassenband gelegt hatte, ungewöhnlich aufgeregt war. Von der Kassiererin auf ihr Verhalten angesprochen, räumte die Frau ein, dass sie weitere Artikel in ihre Handtasche gesteckt hatte, um diese unbezahlt ...

mehr