POL-OF: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung; Auto krachte in Hauswand; Zigaretten in 24/7-Selbstbedienungsladen gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Bereits am Donnerstagmorgen (6. Februar) sollen zwei Unbekannte in der Herrnstraße (einstellige Hausnummern) aus einem Audi mit ausländischem Kennzeichenschild ausgestiegen sein und einen 47-Jährigen Mann unvermittelt mit Fäusten und einer Eisenstange geschlagen haben. Nach Angaben des Offenbachers habe dieser gegen 7.30 Uhr an einem dortigen Kiosk gestanden, als der graue Audi A4 anhielt und das Duo auf ihn losging. Er zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Der Polizei liegen bislang folgende Personenbeschreibungen vor: - männlich, etwa 1,68 Meter groß, normale Statur mit etwas Bauch, zirka 35 Jahre alt, schwarze/dunkelbraune Haare und dunkle Augen, komplett schwarze Kleidung

- männlich, etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, 18 bis 19 Jahre alt, schwarze Bekleidung

Hinweise zu den beiden Unbekannten bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 5100.

2. Auto krachte in Hauswand - Offenbach

(cb) Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Mercedes wollte am Montagnachmittag in der Arndtstraße (20er Hausnummern) offenbar ausparken. Hierbei beschädigte er erst den hinter ihm parkenden Wagen und anschließend eine Hauswand. Am CLK entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro; wie hoch der Schaden an dem anderen geparkten Auto und der Hausfassade ist, kann bislang nicht beziffert werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Mühlheim unter anderem eine Waffe mit sich führte. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier in Offenbach.

3. Mitwirkende an Wahlstand beleidigt - Dietzenbach

(cb) Drei Mitwirkende eines Wahlstandes, welcher am Samstag auf dem Europaplatz aufgebaut war, wurden gegen 11.15 Uhr durch einen schlanken Mann, welcher auf Ende 20 geschätzt wird, beleidigt. Zudem habe dieser eine auf dem Tisch befindliche Kaffeekanne umgestoßen und dadurch beschädigt. Die Staatsschutzabteilung ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

4. Loch in Heckscheibe geschlagen und Elektrowerkzeuge gestohlen - Dietzenbach

(fg) Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8.20 Uhr, ein Loch in die Heckscheibe eines in der Marktstraße geparkten Renault Traffic geschlagen und anschließend drei Elektrowerkzeuge mitgehen lassen. Bei der Beute handelte es sich um einen Laubbläser, einen Freischneider und eine Heckenschere. Der Wagen stand im Bereich der 20er Hausnummern. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Parkendes Auto touchiert: Halter bitte melden! - Neu-Isenburg

(cb) Eine Verkehrsunfallverursacherin meldete sich bei der Polizei und gab an, am Freitag, gegen 14.10 Uhr, beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Alicestraße ein parkendes Auto touchiert zu haben. An ihrem schwarzen Toyotas mit VB-Kennzeichen konnten Beschädigungen an der Verkleidung des rechten Außenspiegels festgestellt werden. Der hier entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 50 Euro. Die Polizei in Neu-Isenburg sucht weitere Zeugen des Unfalls sowie einen möglichen Fahrzeughalter mit beschädigten Wagen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Zigaretten in 24/7-Selbstbedienungsladen gestohlen - Heusenstamm

(lei) Unbekannte haben von Montag auf Dienstag mehrere Zigarettenpackungen aus einem 24/7-Selbstbedienungsladen in der Hainhäuser Straße mitgehen lassen. Dort hatten sie einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und die Schachteln entnommen, ehe sie unerkannt flüchteten. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm entgegen (06104 6908-0).

7. Smart-Lenker fuhr davon: Streife stellte 23-Jährigen und fand Betäubungsmittel - Obertshausen

(fg) Er wollte sich offenbar in seinem Smart am Montagabend in der Badstraße in Obertshausen einer Verkehrskontrolle entziehen, wurde jedoch gestellt und kontrolliert. Auf einen 23 Jahre alten Mann aus Rodgau kommen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Handels mit Betäubungsmitteln, zu. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass er den Kleinwagen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte, weshalb er auf der Wache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Eine Streifenbesatzung erblickte den Smart gegen 23.10 Uhr in der Badstraße und beabsichtigte, diesen zu kontrollieren. Der Fahrer bemerkte dies offenbar und machte sich in das Wohngebiet von Obertshausen davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Smart die Albrecht-Dürer-Straße, kam wohl beim Abbiegen in die Alexanderstraße von der Straße ab und kollidierte hierbei mit einem Stromverteilerkasten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Kurz darauf konnten die Beamten den Mann aus Rodgau kontrollieren. Da der Smart-Fahrer nach einer Zeugenaussage unweit der Unfallstelle etwas in ein Gebüsch geworfen habe, durchsuchten die Polizisten dieses und fanden rund 247 Gramm Haschisch sowie etwa 100 Gramm Marihuana. Weiterhin befand sich im Fußraum des Kleinwagens eine Feinwaage; der 23-Jährige hatte zudem Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich dabei. Aufgrund dieser Tatsachen besteht der Verdacht des Handels mit Rauschmitteln. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 23-Jährige vorerst entlassen. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Offenbach 11.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

