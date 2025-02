Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Asphalt im Wald abgeladen: Kripo bittet um Hinweise

B 459 / Dietzenbach (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte jüngst eine größere Menge Asphalt in einem Waldstück an der Bundesstraße 459 zwischen Dietzenbach und Gravenbruch abgeladen hatten, ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Verdachts einer Umweltstraftat (§ 330 Strafgesetzbuch). Offenbar mit einem Lkw mit Ladefläche oder einem Anhänger waren die Umweltsünder in die Lochschneise (etwa auf halber Höhe zwischen den beiden Orten) gefahren und hatten den Straßenbelag an einem Parkplatz in der Waldabteilung 462 abgekippt. Entdeckt wurde der Schuttberg bereits am vergangenen Mittwoch (5. Februar) durch einen Förster. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Erkenntnissen bis zum 29. Januar 2025 zurückreichen. Die Ermittler, denen bislang noch keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bitten um entsprechende Ermittlungsansätze unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach 11.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

