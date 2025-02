Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Autobahnpolizei stoppt Falschfahrerin

Langenselbold (ots)

(lei) Eigentlich wollten sie ein anderes Fahrzeug kontrollieren, sahen sich dann jedoch gezwungen, anderweitig einzuschreiten: Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.20 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold am Langenselbolder Dreieck ein Fahrzeug für eine Überprüfung aus dem Verkehr zu ziehen. Als sie an der Gabelung, wo es entweder geradeaus in Richtung Erlensee oder nach rechts auf die Autobahn 45 in Richtung Gießen geht, die Autobahn verlassen wollten, kam den Beamten aus Erlensee kommend plötzlich ein Fahrzeug entgegen. Die Streife setzte sich vor den entgegenkommenden Audi und schaltete das Blaulicht ein, so dass das Auto vor dem Streifenwagen zum Stehen kam. Nachdem der A1 von der Fahrbahn geleitet wurde, ergab die Befragung der 25-jährigen Fahrerin, dass sie nach ihrem Navigationssystem gefahren und ihr nicht aufgefallen sei, dass sie sich entgegen der Fahrtrichtung bewege. Dass ihr und möglicherweise anderen Verkehrsteilnehmern nichts passierte, war wohl dem Umstand geschuldet, dass die Streife zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ein Ermittlungsverfahren war dennoch die Folge.

Offenbach 11.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

