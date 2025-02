Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nutzfahrzeug gestohlen und in Pkw eingedrungen

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind in der Carl-Sonnenschein-Straße in ein Auto eingedrungen. Am Montag stellte der Nutzer des Firmenfahrzeugs fest, dass der Wagen übers Wochenende unbefugt geöffnet und durchsucht wurde. Ersten Überprüfungen zufolge, nahmen die Täter die Zulassungsbescheinigung des Pkw, eine Tankkarte, eine Servicekarte sowie verpacktes Kaugummi mit, das im Innenraum lag. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr.

Der Fahrzeugnutzer war sich sicher, den Wagen beim Verlassen verschlossen zu haben. Wie es den Unbekannten gelang, den Pkw zu öffnen, ist unklar. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Ein komplettes Fahrzeug haben Diebe übers Wochenende am Opelkreisel gestohlen. Es handelt sich um ein Nutzfahrzeug der Marke "Mule PRO-DXT" im Wert von mehreren zehntausend Euro. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr am Mitfahrerparkplatz verschlossen abgestellt. Am Montagmittag gegen 12.50 Uhr stellte der Nutzer fest, dass es nicht mehr da war.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

