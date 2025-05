POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war auf der B39 von Neulußheim kommend unterwegs und wollte an der Ampel nach links in Richtung Altlußheim/Speyer abbiegen. Ein 34-jähriger VW-Fahrer, welcher von Speyer kommend, an der Kreuzung geradeaus in ...

