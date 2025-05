Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war auf der B39 von Neulußheim kommend unterwegs und wollte an der Ampel nach links in Richtung Altlußheim/Speyer abbiegen. Ein 34-jähriger VW-Fahrer, welcher von Speyer kommend, an der Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Hockenheim fahren wollte, missachtete das Rotlicht und kollidiert mit dem BMW. In beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Zwei Insassen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus; die Fahrer der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Es waren neben dem Verkehrsdienst Walldorf mehrere Rettungswägen, Notarztwagen und die freiwillige Feuerwehr Reilingen vor Ort. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

Da nach dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn für den Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt werden.

Der 34-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen des Rotlichtverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell