POL-MA: Weinheim: Zusammenstoß zwischen Transporter und PKW

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr kam es auf Höhe der Stettiner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 70-jährgen Fahrer eines Transporters und einem 58-jährigen VW-Fahrer. Der 70-jährige Transporter-Fahrer befuhr die Breslauer Straße in östliche Richtung, als er den von rechts kommenden VW-Fahrer übersah. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der VW-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Weinheim.

