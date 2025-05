POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Motorradfahrer bei Fahrstreifenwechsel leicht verletzt

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) - Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Wohnungsbrand in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg gemeldet. Polizei und Feuerwehr trafen zeitgleich vor Ort ein. Ausgehend vom vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Offene Flammen waren nicht ersichtlich. Die Feuerwehr betrat die Wohnung, löschte den Brand im ...

mehr