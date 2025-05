Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Wohnungsbrand in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg gemeldet. Polizei und Feuerwehr trafen zeitgleich vor Ort ein. Ausgehend vom vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Offene Flammen waren nicht ersichtlich.

Die Feuerwehr betrat die Wohnung, löschte den Brand im Küchenbereich und führte anschließend Lüftungsmaßnahmen durch. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Die 56-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Sie hatte sich nach Feststellung der Rauchentwicklung in ihrer Küche selbstständig ins Freie gerettet.

Als Ursache konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden, welches wiederum die Dunstabzugshaube in Brand setzte. Die Küchenzeile wurde durch den Brand zerstört, die restliche Wohnung stark verraucht. Die 56-jährige Bewohnerin musste aufgrund der starken Verrauchung eine Nacht woanders unterkommen. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Der Schaden in der Küche lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr aus Heidelberg mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell